Десять человек пострадали при столкновении иномарки и автобуса в Дзержинске

Все обстоятельства ДТП выясняются. Фото: скрин из видео. Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Серьезное ДТП произошло в Дзержинске днем 24 августа – там иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. Сначала сообщалось о том, что травмы получили девять пассажиров маршрутки, однако позже появилась информация о десяти пострадавших.

– Пострадали 10 человек из автобуса, они были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что пассажирский автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль «Мерседес» с полуприцепом столкнулись примерно в 15:15 у дома №48 на Автозаводском шоссе. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего только предстоит выяснить.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, данную ситуацию он взял на личный контроль. Также чиновник уточнил, что на вызов по этому ДТП выезжали врачи трёх бригад скорой помощи.

Есть пострадавшие. Фото: скрин из видео. Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

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