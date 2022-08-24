Администратор ресторана в Нижнем Новгороде вынесла из сейфа директора больше миллиона рублей

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Резонансная история о вполне продуманной афере прогремела на днях в Нижнем Новгороде, где администратор ресторана якобы украла из сейфа заведения 1,14 миллиона рублей, часть из этих накоплений оказались хозяйские. Сейчас предполагаемую воровку задержала полиция, а по факту кражи возбуждено уголовное дело.

– Заявление о краже денег поступило в отдел полиции 17 августа 2022 года, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду. – Из сейфа пропали средства на общую сумму в 1 143 981 рубль, из которых 540 тысяч рублей – это личные накопления директора ресторана, находящегося в Нижегородском районе.

Злоумышленница. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Пропажу крупной суммы денег первым заметил сам директор, когда пришёл на рабочее место. Правда, на кражу со взломом дело не тянуло, так как сейф был не повреждён и даже заперт. «Мистика, да и только» подумал владелец заведения, но всё же камеры видеонаблюдения решил проверить.

Раскрыть преступление частично получилось благодаря видеозаписям, на которых видно, что в течение нескольких дней по утрам к сейфу подходила женщина, скрывающая свою внешность объемной одеждой, а лицо маской и солнцезащитными очками. На кадрах видно, что неизвестная совершала с сейфом какие-то манипуляции.

Заявление о краже поступило в полицию 17 августа. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские принялись отрабатывать все версии, но особое внимание решили уделить внимание персоналу заведения. В результате предполагаемой подозреваемой оказалась 31-летняя женщина, которая работает в ресторане администратором и имеет доступ к ключам от сейфа.

– В совершении преступления подозреваемая призналась, когда её доставили в отдел полиции, – рассказали в ведомстве. – Она пояснила, что деньги ей были нужны для погашения кредитов. В ходе обыска квартиры обвиняемой было обнаружено и изъято 455 750 рублей.

В ходе обыска квартиры обвиняемой полицейские обнаружили часть денег. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование этого дела продолжается, но если вина администраторши будет доказана, то ей грозит лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.

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