Смену в детском лагере «Восток» Семеновского района могут возобновить с 20 августа

Массовое отравление детей произошло в лагере «Восток» Семеновского района. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Четвертую смену в детском лагере «Восток» в Семёновском районе могут возобновить с 20 по 30 августа. Такую возможность 16 августа представители лагеря обсуждали с министерством образования и Роспотребнадзором.

В настоящее время лагерю предъявили ряд предписаний с указанием мероприятий по устранению нарушений и сроками их выполнения. Если повторная проверка не сможет обнаружить никаких проблем, то, возможно, двери лагеря вновь откроются для нижегородских детишек.

- К сожалению, мы не можем дать точных ответов, поскольку финальное решение будет зависеть не от нас, но мы хотим заверить вас, уважаемые родители, что всегда относимся к нашей работе с должной ответственностью, понимая, как сильно от наших решений зависят дети! Мы всегда делаем всё возможное, чтобы подарить каждому ребёнку счастливое лето, а родителю - спокойствие. Мы с вами вместе со всем справимся! – написали представители лагеря «Восток» в социальных сетях.

Напомним, что о вспышке энтеровирусной инфекции в частном детском лагере «Восток» стало известно 15 августа после жалоб родителей. На место происшествия были срочно направлены специалисты Роспотребнадзора, которые начали эпидемиологическое расследование. Как оказалось, отравление обнаружилось как минимум у 30 детей. У кого-то из них было общее недомогание и поднималась температура, кого-то рвало.

- В настоящее время все заболевшие дети изолированы. Предположительно причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция. Отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды, находятся в работе, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В самом лагере проверяющие обнаружили многочисленные нарушения санитарного законодательства, что, вероятно, стало причиной распространения инфекции. В связи с этим работа учреждения с 16 августа была приостановлена: дети вернулись домой, закончив смену досрочно.

Тем временем следователи завели уголовное дело по статье: «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей».

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