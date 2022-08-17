Как изменится движение транспорта в Нижнем Новгороде в День города 20 августа?

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде в связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных Дню города. Также на нескольких участках дорог с 18 по 23 августа приостановят движение, так как будет проводиться подготовка к празднику - монтаж и демонтаж сцен, а также установка металлических ограждений.
- Ко всему прочему, 20 августа изменится движение общественного транспорта, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
В праздновании 801-летия столицы Приволжья будут задействованы площадки в каждом районе города. В Нижегородском районе на площади Минина и Пожарского гостей ждёт концерт популярных исполнителей «Артик и Асти». В связи с этим с 00:01 до 23:59 20 августа движение будет ограничено по участкам площади Минина и Пожарского – от улицы Варварской до улицы Большой Покровской, по улице Пожарского, по Зеленскому съезду, по участку улицы Варварской – от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по участку улицы Алексеевской – от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по участку улицы Пискунова – от улицы Большой Покровской до улицы Алексеевской.
Изменения на Минина. Фото: ЦОДД
На Автозаводе, напротив Главной проходной, выступит группа «Чайф». В Канавинском районе в парке имени 1 Мая исполнит свои хиты Трофим. На площадке перед кинотеатром «Россия» в Ленинском районе выступит «Дискотека Авария». В Московском районе на сцену у ФОКа «Юность» выйдет группа «Город 312». В Советском районе на площадке у ТРЦ «Жар-птица» пройдёт выступление Ирины Дубцовой. На площади Буревестника в Сормовском районе запланирован концерт «Gayazovs Brothers». В Приокском районе в парке Швейцария выступит группа «Dabro».
В связи с этим с 00:01 18 августа до 06:00 23 августа машины не смогут передвигаться по парковочному пространству около дома №113 по проспекту Ленина. Также с 00:00 18 августа до 23:59 23 августа будет приостановлено движение по кругу и парковочному пространству на площади Буревестника у памятника «Метеор».
Изменения в Сормово. Фото: ЦОДД.
Двигаться транспорт не сможет с 06:00 19 августа до 21:00 22 августа по площади у кинотеатра «Россия», а ещё по участку бульвара Заречного – от проспекта Ленина до дома №34 по проспекту Ленина.
Сложности у автомобилистов возникнут и при движении по площади у дворца спорта «Юность», а также по участку улицы Ярошенко от дома №7 до дома №3. Движение там перекроют с 06:00 19 августа до 22:00 21 августа.
Перекрыта с 00:01 19 августа до 12:00 21 августа будет и парковка на площади Советской около дома №7 (с правой стороны дороги, ведущей от улицы Богородской в направлении улицы Адмирала Васюнина).
Изменения в Московском районе. Фото: ЦОДД.
Запрет на проезд транспорта будет действовать и в Сормовском районе. Там с 00:00 19 августа до 12:00 21 августа проехать нельзя будет по участку бульвара Юбилейного – от улицы Ивана Чугурина до улицы Коминтерна, по участкам улицы Энгельса – от площади Буревестника до дома №7 по улице Энгельса и от площади Буревестника до ТП №3527 по улице Энгельса.
А ещё с 21:00 до 22:30 20 августа ограничения движения введут на улице Варварской – от улицы Пискунова до площади Свободы и на улице Ярошенко – от улицы Героя Рябцева до дома №7 по улице Ярошенко.
На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.
КОНКРЕТНО
Как изменится движение транспорта в Нижнем Новгороде в День города 20 августа?
- троллейбусные маршруты №№9, 13, 17 будут сокращены до площади Свободы;
- автобусный маршрут Т-31 будет сокращен до остановки «Водная академия»;
- автобусные маршруты А-1, А-68 будут следовать по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до остановки «Чёрный пруд»; в обратном направлении – по Ошарской улице, улице Пискунова, Варварской улице;
- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 в направлении площади Свободы будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького; в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;
- автобусные маршруты А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 в направлении улицы Минина будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова; в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;
- автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следоватьпо улице Пискунова в оба направления;
- автобусные маршруты А-71, А-95 будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до остановки «Чёрный пруд»; в обратном направлении – по Ошарской улице, улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;
Также с 21.00 до 22.30 20 августа:
- автобусные маршруты А-1, А-68, А-71, А-95 будут сокращены до площади Свободы;
- автобусные маршруты А-19, А-40, А-52, А-58, А-64, А-90, Т 24, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97, 304 будут следовать по улице Горького, Ижорской улице, улице Белинского, улице Горького – в направлении Сенной площади; по улице Горького, улице Белинского, улице Ванеева – в направлении площади Свободы;
- будет прекращено движение троллейбусов маршрута №15;
- трамвайные маршруты №№6, 7 будут сокращены до остановки «Станция Варя»;
- автобусный маршрут А-3 будет следовать по улице Коминтерна, улице Страж Революции – в направлении Московского шоссе; по улице 50 лет Победы, улице Коминтерна – в направлении центра Сормова;
- автобусные маршруты А-12, А-45, А-57, А-65, Т-45, Т-55, Т-65, Т-76, Т-94 будут следовать по улице Культуры, улице Коминтерна, улице Страж Революции – в направлении Московского шоссе; по улице 50 лет Победы, улице Коминтерна, улице Культуры – в направлении улицы Циолковского
На перечисленных маршрутах будут организованы остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.
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