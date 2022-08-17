Как изменится движение транспорта в Нижнем Новгороде в День города 20 августа?

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде в связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных Дню города. Также на нескольких участках дорог с 18 по 23 августа приостановят движение, так как будет проводиться подготовка к празднику - монтаж и демонтаж сцен, а также установка металлических ограждений.

- Ко всему прочему, 20 августа изменится движение общественного транспорта, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В праздновании 801-летия столицы Приволжья будут задействованы площадки в каждом районе города. В Нижегородском районе на площади Минина и Пожарского гостей ждёт концерт популярных исполнителей «Артик и Асти». В связи с этим с 00:01 до 23:59 20 августа движение будет ограничено по участкам площади Минина и Пожарского – от улицы Варварской до улицы Большой Покровской, по улице Пожарского, по Зеленскому съезду, по участку улицы Варварской – от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по участку улицы Алексеевской – от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по участку улицы Пискунова – от улицы Большой Покровской до улицы Алексеевской.

Изменения на Минина. Фото: ЦОДД

На Автозаводе, напротив Главной проходной, выступит группа «Чайф». В Канавинском районе в парке имени 1 Мая исполнит свои хиты Трофим. На площадке перед кинотеатром «Россия» в Ленинском районе выступит «Дискотека Авария». В Московском районе на сцену у ФОКа «Юность» выйдет группа «Город 312». В Советском районе на площадке у ТРЦ «Жар-птица» пройдёт выступление Ирины Дубцовой. На площади Буревестника в Сормовском районе запланирован концерт «Gayazovs Brothers». В Приокском районе в парке Швейцария выступит группа «Dabro».

В связи с этим с 00:01 18 августа до 06:00 23 августа машины не смогут передвигаться по парковочному пространству около дома №113 по проспекту Ленина. Также с 00:00 18 августа до 23:59 23 августа будет приостановлено движение по кругу и парковочному пространству на площади Буревестника у памятника «Метеор».

Изменения в Сормово. Фото: ЦОДД.

Двигаться транспорт не сможет с 06:00 19 августа до 21:00 22 августа по площади у кинотеатра «Россия», а ещё по участку бульвара Заречного – от проспекта Ленина до дома №34 по проспекту Ленина.

Сложности у автомобилистов возникнут и при движении по площади у дворца спорта «Юность», а также по участку улицы Ярошенко от дома №7 до дома №3. Движение там перекроют с 06:00 19 августа до 22:00 21 августа.

Перекрыта с 00:01 19 августа до 12:00 21 августа будет и парковка на площади Советской около дома №7 (с правой стороны дороги, ведущей от улицы Богородской в направлении улицы Адмирала Васюнина).

Изменения в Московском районе. Фото: ЦОДД.

Запрет на проезд транспорта будет действовать и в Сормовском районе. Там с 00:00 19 августа до 12:00 21 августа проехать нельзя будет по участку бульвара Юбилейного – от улицы Ивана Чугурина до улицы Коминтерна, по участкам улицы Энгельса – от площади Буревестника до дома №7 по улице Энгельса и от площади Буревестника до ТП №3527 по улице Энгельса.

А ещё с 21:00 до 22:30 20 августа ограничения движения введут на улице Варварской – от улицы Пискунова до площади Свободы и на улице Ярошенко – от улицы Героя Рябцева до дома №7 по улице Ярошенко.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

КОНКРЕТНО

Как изменится движение транспорта в Нижнем Новгороде в День города 20 августа?

- троллейбусные маршруты №№9, 13, 17 будут сокращены до площади Свободы;

- автобусный маршрут Т-31 будет сокращен до остановки «Водная академия»;

- автобусные маршруты А-1, А-68 будут следовать по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до остановки «Чёрный пруд»; в обратном направлении – по Ошарской улице, улице Пискунова, Варварской улице;

- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 в направлении площади Свободы будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького; в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобусные маршруты А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 в направлении улицы Минина будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова; в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следоватьпо улице Пискунова в оба направления;

- автобусные маршруты А-71, А-95 будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до остановки «Чёрный пруд»; в обратном направлении – по Ошарской улице, улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

Также с 21.00 до 22.30 20 августа:

- автобусные маршруты А-1, А-68, А-71, А-95 будут сокращены до площади Свободы;

- автобусные маршруты А-19, А-40, А-52, А-58, А-64, А-90, Т 24, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97, 304 будут следовать по улице Горького, Ижорской улице, улице Белинского, улице Горького – в направлении Сенной площади; по улице Горького, улице Белинского, улице Ванеева – в направлении площади Свободы;

- будет прекращено движение троллейбусов маршрута №15;

- трамвайные маршруты №№6, 7 будут сокращены до остановки «Станция Варя»;

- автобусный маршрут А-3 будет следовать по улице Коминтерна, улице Страж Революции – в направлении Московского шоссе; по улице 50 лет Победы, улице Коминтерна – в направлении центра Сормова;

- автобусные маршруты А-12, А-45, А-57, А-65, Т-45, Т-55, Т-65, Т-76, Т-94 будут следовать по улице Культуры, улице Коминтерна, улице Страж Революции – в направлении Московского шоссе; по улице 50 лет Победы, улице Коминтерна, улице Культуры – в направлении улицы Циолковского

На перечисленных маршрутах будут организованы остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

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