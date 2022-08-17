У моего коллеги ВИЧ. Что делать?

Сдавать тест на ВИЧ нужно регулярно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проверьте себя

Итак, у одного из ваших коллег уже давно диагностирована ВИЧ-инфекция. Какие меры предосторожности нужно предпринять, чтобы обезопасить себя?

Варианты ответов:

а) уволиться

б) носить маску и перчатки

в) никаких мер предпринимать не нужно, ВИЧ не передается в быту

г) регулярно сдавать тест на ВИЧ

Какой вариант вы выбрали? Уволиться – радикально, но вряд ли уместно. Носить маску и перчатки? Не путайте ВИЧ и COVID. Барабанная дробь... Правильных ответа два: «Никаких мер предпринимать не нужно, ВИЧ не передается в быту» и «Регулярно сдавать тест на ВИЧ».

Как так? Почему никаких мер предпринимать не нужно, а сдавать тест при этом необходимо? Неувязочка?

Поясняем!

ВИЧ не передается в быту

Да, это так. ВИЧ не передается в быту, в том числе и на работе. Вы можете пользоваться с ВИЧ-позитивным человеком одними и теми же холодильником, чашками, блюдцами, раковиной и краном, здороваться с ним за руку, дышать одним воздухом, вместе вести проекты, петь песни на корпоративе в караоке и высказываться на совещаниях – всё это решительно безопасно с точки зрения передачи ВИЧ.

Именно поэтому ВИЧ не является ограничением при устройстве на работу, в отличие, например, от туберкулеза. ВИЧ-положительный человек действительно может работать с вами в одном коллективе, при этом быть эффективным и безопасным. А не рассказывает он о своем диагнозе просто потому, что это его право. Вы ведь тоже можете не рассказывать о своих «болячках». Работа — это работа, заболевания нужно обсуждать с врачом.

Единственное, на что следует обратить внимание, это какие-то аварийные ситуации, травмы, когда возникает опасность контакта с чужой кровью. Например, кто-то разбил чашку, порезался и вы оказываете ему помощь. Кожные покровы — надежный барьер для передачи ВИЧ в такой ситуации. Но покровы должны быть целыми, не поврежденными. Царапины, трещины или порез от той самой разбитой чашки повышают риск передачи заболеваний при контакте с чужой кровью – и не только передачи ВИЧ, но и других инфекций, например гепатитов. Так что в случае оказания первой помощи действительно лучше пользоваться перчатками. Рекомендуем иметь их в аптечке для подобных случаев.

Зачем тестироваться?

Сдавать тест на ВИЧ нужно регулярно. И это никак не связано с выдуманным (или нет?) нами коллегой. ВИЧ-инфекция развивается бессимптомно. И сдавать тест на ВИЧ – это элементарное правило заботы о своём здоровье, только и всего.

Основной путь передачи — незащищенные (без презерватива) сексуальные контакты. Более 75% случаев передачи ВИЧ приходится именно на этот путь. ВИЧ давно уже не является заболеванием какой-то определенной социальной группы. У ВИЧ нет внешних проявлений и странно было бы рассчитывать, что заболевание, предающееся, в основном, половым путем, будет делать людей сексуально не привлекательными. Так что если в вашей жизни хоть раз случался незащищенный контакт – имеет смысл провериться. Тестироваться на ВИЧ — так же нормально, как делать флюорографию.

Что дает тестирование на ВИЧ?

Важно понимать, что ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание. Так что в случае тестирования на ВИЧ у вас два результата:

а) ВИЧ-инфекция не обнаружена, все в порядке

б) ВИЧ-инфекции обнаружена, нужно начинать лечение

Только и всего – нужно начинать лечение. Люди, живущие с ВИЧ и регулярно принимающие профильные лекарства, заводят здоровые семьи, занимаются спортом, отдыхают, продолжительность их жизни не страдает. Люди, живущие с ВИЧ и не знающие о своем статусе, теряют иммунитет, часто болеют, ставят свою жизнь и жизнь любимых под угрозу.

Знать свой ВИЧ-статус – это значит позаботиться не только себе, но и о своей семье.

Сдавайте тест на ВИЧ и будьте здоровы!