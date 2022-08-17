Огонь с горящих сараев перекинулся на двухэтажный жилой дом в Семёновском районе

Пожар проихсодит в деревне Шалдёжка.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Серьёзный пожар тушат в Семёновском районе – там около 12 дня загорелись сараи, а позже огонь перекинулся на двухэтажный жилой дом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
– Сообщение о возгорании на улице Молодёжная в деревне Шалдёжка поступило в 11:52 17 августа, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Был объявлен ранг пожара №1 «БИС».
Объявлен повышенный ранг пожара № 2.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Как только пожарные прибыли на место происшествия стало понятно, что необходимо устанавливать повышенный ранг пожара № 2. Сейчас общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров: горит блок сараев и огонь также перешёл на четырёхквартирный дом.
Пожар продолжают тушить. Как только опасность минует, специалисты приступят к выяснению причин, из-за которых произошло ЧП.
"КП - Нижний Новгород" продолжит следить за развитием событий.
Информация уточняется.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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