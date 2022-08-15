Два человека пострадали при крушении мотодельтаплана в Нижегородской области

При крушении мотодельтаплана в Нижегородской области пострадали два человека. Фото: Центральное МСУТ СКР

В Нижегородской области выясняют причины жесткой посадки мотодельтаплана, в результате которой пострадали два человека. Инцидент произошел 14 августа около 18:45 вблизи деревни Чаглава Кстовского района, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Как удалось установить на месте происшествия, крушение произошло при заходе летательного аппарата на посадку.

- Частный мотодельтаплан при заходе на посадку совершал дополнительный круг, в результате которого произошла жесткая посадка. В результате происшествия пострадали 59-летний мужчина и 35-летняя женщина, они доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Фото: Центральное МСУТ СКР

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Среди основных причин крушения рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

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