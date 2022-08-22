Победительницей "Марафона 800" стала студентка Мининского университета

"Марафон 800", в котором приняли участие спортсмены со всей России, прошел 21 августа и в Нижнем Новгороде. Участники масштабного спортивного события бежали дистанции 3, 10 и 42,2 км.

Команду Мининского университета представляли 55 студентов и сотрудников вуза. Студентка 4 курса факультета физической культуры и спорта Евгения Уткина заняла первое место, пробежав дистанцию в 3 километра за 10 минут 31 секунду.

- Довольна своим результатом. Я профессионально занимаюсь легкой атлетикой, но сейчас у меня закончился тренировочный сезон, и я решила проверить свои силы в "Марафоне 800". Безусловно, рада быть участником такого масштабного события. Но самое классное, что я здесь с командой своего университета. Здорово, что мы все участвуем в таком грандиозном спортивном мероприятии!, - поделилась впечатлениями победительница.

Евгения - кандидат в мастера спорта России по легкой атлетике, член сборной команды Нижегородской области, неоднократный победитель и призер первенства Приволжского федерального округа, а также бронзовый призер международных студенческих игр. Она активно участвует в жизни университета и защищает честь вуза в спортивных соревнованиях.

- Мининский университет - это прежде всего люди - студенты и сотрудники с активной жизненной позицией, инициативные и открытые для экспериментов, - сказал ректор вуза Виктор Сдобняков. - Многие из них выходят на беговые дистанции не в первый раз, командное участие в спортивных событиях города становится отличной традицией нашего вуза. Поздравляю всю нашу команду, а Евгению отдельно - с заслуженной победой. Так держать!

Евгения Уткина заняла 1 место на дистанции 3 км

Напомним, 22 мая в Нижнем Новгороде состоялся благотворительный полумарафон "Беги, герой". Команда Мининского университета также принимала участие в спортивном мероприятии. Евгения Уткина стала победительницей забега на 5 км среди женщин, серебро взяла Анастасия Завьялова. Обе девушки - студентки факультета физической культуры и спорта Мининского университета.