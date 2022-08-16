«Один меня держит, другой лупит»: Полицейские задержали грабителей, напавших на компанию в Сормовском парке

В течение пяти дней полицейские установили личности мужчин, причастных к нападению. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Резонансная история о нападении на двух девушек в Сормовском парке Нижнего Новгорода наконец близится к своему завершению – полицейским удалось поймать хулиганов и выяснить, что происходило в ночь с 5 на 6 августа. Первая версия случившегося, быстро разлетевшаяся по соцсетям, насторожила многих горожан, ведь фотографии избитых потерпевших сопровождались подписью: «группа неизвестных грабителей, нападает на прохожих». Люди стали волноваться о том, что нападения серийные и орудует настоящая банда, однако полиция такое заявление опровергла.

- Эта версия не нашла подтверждения. Установлено, что за последние два года на территории Сормовского парка не было зарегистрировано случаев открытого хищения чужого имущества, - объяснили в пресс-службе Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Как оказалось, дело обстояло немногим проще. Компания молодых людей – две девушки и двое парней – отдыхали в одном из кафе в Сормовском парке в ночь с 5 на 6 августа. Около трёх часов ночи они двинулись гулять дальше, но нарвались на неприятности. Между компанией и тремя неизвестными мужчинами сначала произошел конфликт, а потом слово за слово завязалась и драка.

- Когда на Тёму начали нападать, то я кинула свой телефон в кусты и начала впрягаться за него. Тоже получила в ответ, меня взяли за шкирку и начали со всей силы ударять в сторону глаза кулаком, - поделилась с полицией одна из потерпевших.

Потерпевшая. Фото: скрин из видео. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Позже девушка смогла вырваться и кинулась к своему знакомому, но тот уже был сильно избит.

- Я взяла его голову, она была вся в крови, и прислонила к своему плечу, укрывая его собой. Я вновь получила многочисленные удары, наверное, пять или шесть, не помню точно, потому что боли не чувствовала, - вспоминает тот злополучный вечер нижегородка. - Нападавшие ребята меня оттянули вдвоем в сторону: один меня держит, другой лупит, после чего третий подходит и стягивает у меня с руки браслет.

О случившемся в дежурной части полиции было известно буквально через 20 минут, так как две девушки 22 и 23 лет обратились с заявлением о хищении у них ценных вещей (золотого браслета и телефона). Тогда было возбуждено уголовное дело по статье за кражу, однако почти сразу сообщалось, что его могут переквалифицировать после заключения судебно-медицинской экспертизы и новых обстоятельств.

- В течение пяти дней полицейские установили личности мужчин, причастных к нападению на заявительниц и задержали их, - уточнили в региональном ГУ МВД. - Ранее фигуранты уголовного дела к уголовной ответственности не привлекались.

У одного из задержанных при себе обнаружился украденный телефон, так что ошибки быть не могло. Позже в ходе допроса удалось и выяснить, куда злоумышленники дели браслет. Украшение нападавшие сдали в ломбард.

Подозреваемые задержаны. Фото: скрин из видео. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сами подозреваемые, кажется, толком ещё и не поняли, в какую историю вляпались. На допросе они объяснили всё довольно просто: «Кого-то избили», «Упала цепочка, мы взяли».

Как только выяснилось, что после словесного конфликта, перешедшего в потасовку, подозреваемые открыто похитили у заявительниц сотовый телефон и золотой браслет, уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкий состав. Статья «Кража» была заменена на «Грабёж».

В настоящее время расследование этого дела продолжается, злоумышленников проверяют на причастность к совершению других преступлений. К слову, за грабеж нападавшим может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

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