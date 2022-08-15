Мальдивы по-нижегородски: новую точку для эффектных пляжных селфи обнаружили под Ильиногорском

Нижегородцы обнаружили живописную территорию под Ильиногорском. Фото: Наталья Щукина

Собственные «Мальдивы» обнаружили жители Нижегородской области на реке Оке в районе Ильиногорска. На участке в десятки метров вдоль берега образовалось что-то вроде отмели.

Песчаная отмель растянулась на десятки метров вдоль берега. Фото: Наталья Щукина.

Таким образом, можно пешком прогуляться аж до середины реки, наблюдая вокруг себя многочисленные песчаные островки. Завораживающими фотографиями оттуда нижегородцы наперебой делятся в соцсетях.

Место отлично подойдет для эффектных фотографий. Фото: Роман Маркелов-Докин.

По заверениям местных, явление это не рукотворное и образовалось ввиду естественных причин.

- Это не карьеры, оставшиеся после добычи песка, там можно купаться — дно совсем не зыбучее. Пройти можно по пояс в воде прямо до середины реки! - цитирует автора фотографий Наталью Щукину один из нижегородских пабликов.

Образовавшийся пейзаж - явление не рукотворное. Фото: Наталья Щукина.

К слову, подобные пейзажи нижегородцы наблюдали в районе Дзержинска, но там песчаные островки появились в результате хозяйственной деятельности человека.

- Совсем недавно во всех возможных лентах писали про дзержинские «Мальдивы». Фотографии с места, где необычный ландшафт появился на месте бывшего карьера по добыче песка, действительно вызывали большой резонанс среди жителей региона. Да, там когда-то было красиво и можно было поплавать. Но теперь — водоросли и остатки жизнедеятельности чаек. Побывал за Ильиногорском — на Оке. Так вот эти володарские «Мальдивы» уверенно превосходят по качеству дзержинские! - написал Роман Маркелов-Докин.

Нижегородец сравнил это место с дзержинскими "Мальдивами". Фото: Роман Маркелов-Докин.

К слову, до нужной локации добраться не так-то просто, автомобиль может увязнуть в глине. Сначала пользователи соцсетей рекомендуют добраться до деревни Дубки, а оставшийся путь до берега проделать пешком.