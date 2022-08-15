Теплая погода без дождей ожидается в Нижнем Новгороде 15-19 августа

В дневные часы температура воздуха составит до +27 градусов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На этой рабочей неделе дождей и гроз в городе вновь не ожидается, как и 30-градусной жары. Температура воздуха будет ближе к комфортной — до +27 в самые жаркие часы, а солнечную погоду постепенно сменит пасмурная. Такие условия, по прогнозам синоптиков, сохранятся и в выходные. В регионе устойчиво держится летнее тепло, и говорить о приближении осени пока рано. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 15 по 19 августа.

По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 августа днем малооблачно, температура воздуха составит +26...+27, во второй половине и до конца дня облачно с прояснениями, температурный фон вечером в районе +21...+26, ночью +17...+20. Ветер преимущественно восточный со скоростью до 1,4 метров в секунду.

Во вторник утром облачно с прояснениями, температура воздуха от +17 до +25, днем и вечером малооблачно, температура воздуха в районе +21...+27, ночью в небе прояснится, столбик термометра покажет от +17 до +20 градусов. В течение всего дня будет дуть восточный ветер со скоростью до 3,4 метров в секунду.

В среду утром малооблачно и от +17 до +25. В течение дня установится облачная с прояснениями погода. Температурный фон без существенных изменений - до +27 днем и от +18 до +21 в ночное время. Ожидается восточный ветер со скоростью до 3,9 метров в секунду.

18 августа в течение дня облачно с прояснениями, температура воздуха утром до +22 градусов, днем вновь до +27, а вечером +22...+25. К ночи небо заволокут тучи, будет пасмурно, столбик термометра покажет +19...+20 градусов. Ожидается восточный ветер со скоростью до 4 метров в секунду.

В пятницу, 19 августа, весь день пасмурно. В утренние часы температура воздуха составит до +22 градусов, днем ожидается стабильно +24 градуса, а вечером и ночью в районе +20...+22. Восточный ветер постепенно сменится на юго-восточный. Его скорость будет достигать 4 метров в секунду.

Подобную теплую и пасмурную погоду без осадков синоптики прогнозируют и в выходные.

В течение недели атмосферное давление будет снижаться от 757 до 752 мм ртутного столба, а влажность будет держаться на уровне 44-68% в светлое время суток и до 82% по ночам.