Названы лучшие дни августа для рыбалки в Нижнем Новгороде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теплые летние деньки традиционно считаются отличным временем для рыбалки. И теперь нижегородцы могут точно знать, когда выходить «на охоту». К примеру, завтрашний день считается лучшим днем для рыбалки.

- Для рыбалки на Волге в августе жителям Нижнего Новгорода лучше выбрать ближайшую субботу, 13 августа. В этот день рыбаков может ожидать большой улов окуней. Температура воды составит +20 градусов, - обещает новый сервис Яндекс. Погоды.

Теперь Яндекс.Погода показывает специальный прогноз для любителей рыбалки. Благодаря ему нижегородцам будет проще выбрать место и время для ловли рыбы.

- Для рыбалки на Щелоковских озерах доступно наибольшее число дней - 13, 15, 16 и 18 августа, - обещает сервис. - В этот день стоит идти за карасем и окунем. 15 и 16 августа небо затянет облаками, но осадков не ожидается. Вода прогреется еще сильнее, до +22 градусов. В эти дни погода способствует хорошему клеву карпа и карася.

А вот для рыбалки на Оке стоит выбрать ближайшие выходные. Неплохой улов можно получить и сегодня.

- В субботу весь день будет солнечно, а в воскресенье небо закроет облаками, но осадков не ожидается. Такие погодные условия отлично подходят для ловли леща, густеры и окуня, - обещают синоптики.