В Нижнем Новгороде завершилась приемка школ и детсадов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде завершилась приемка школ и детских садов. К началу учебного года готовы все 483 образовательные организации города. При этом в ходе подготовки особое внимание уделялось безопасности детей.

- Более 135 миллионов рублей было выделено на обновление систем пожарной и антитеррористической безопасности, а также на установку камер видеонаблюдения, - рассказал глава Нижнего Новгорода. - Приобрели новое современное оборудование, включая системы виртуальной реальности. Еще 110 миллионов рублей было направлено на ремонт образовательных учреждений.

По словам директора департамента образования Нижнего Новгорода Владимира Радченко, во всех районах города работали межведомственные комиссии, которые и проводили проверку школ.

- В школах и детских садах, помимо вопросов безопасности, проверяли своевременное завершение текущего ремонта, подготовку учебных кабинетов, пищеблоков, вопросы кадрового обеспечения и наличия всех необходимых учебных пособий, - рассказал глава департамента.