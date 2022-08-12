Двое нижегородцев получили «условку» за вымогательство 2,5 миллионов рублей у депутата гордумы. ФОТО: УФСБ по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде поставлена точка в резонансном деле – за вымогательство 2,5 миллионов рублей у депутата городской думы двое нижегородцев получили три года условно. Соответствующее решение принято Автозаводским районным судом.

- Эти граждане были задержаны в октябре 2021 года, - рассказали в пресс-службе УФСБ о Нижегородской области. – В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как рассказали в ведомстве, подсудимые вымогали у депутата городской думы 2,5 миллиона рублей.

- В обмен они обещали оказать ему содействие через правоохранительные органы и помочь в уклонении об уголовной ответственности за якобы совершенное им преступление, - рассказали в ФСБ. – В ходе суда каждый фигурант приговорен к трем годам условного лишения свободы с тремя годами испытательного срока. Приговор уже вступил в законную силу.