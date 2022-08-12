Подросток устроил погром на кладбище в Нижегородской области. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Крайне неприятная история произошла в деревне Мирша Дальнеконстантиновского района – там 15-летний подросток устроил погром на местном кладбище. Повреждены оказались как минимум четыре надгробия.

- О повреждении надгробных плит на кладбище в полицию сообщил староста деревни Мирша, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что на кладбище были перевернуты четыре надгробные плиты. Перед этим неизвестный повредил основания их крепления. Общая сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Вскоре выяснилось, что виновником ЧП стал 15-летний подросток, приехавший в деревню на лето. Он уже во всем сознался. По его словам, громить надгробия он взялся из хулиганских побуждений.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение и повреждение имущества», - рассказали в полиции. – По закону за это грозит от штрафа в размере 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Также в ответственности могут быть привлечены родители подростка за «Неисполнение родительских обязанностей».