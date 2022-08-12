Подсветку Канавинского моста сменили на будничную. ФОТО: ИРГСНО

В Нижнем Новгороде изменился режим подсветки Канавинского моста. Начиная с 800-летия города, он сиял яркими праздничными цветами. Однако теперь подсветку решили сделать более будничной.

ФОТО: ИРГСНО

- Свет в городе — это отдельный и очень важный элемент городской среды.К юбилею Нижнего Новгорода у Канавинского моста, как и у всех других, появилась архитектурная подсветка, - напомнили в Институте развития городской среды Нижегородской области. - Мост засиял, стал заметным по вечерам. Но режимы подсветки были очень яркими и кричащими — мост переливался контрастными ярко-жёлтым, розово-синим, зелёным и другими цветами.

ФОТО: ИРГСНО

Как отметили в Институте важно настроить подсветку так, чтобы она соответствовала городскому окружению. Именно поэтому ИРГСНО совместно с администрацией города разработала несколько режимов подсветки.

ФОТО: ИРГСНО

- Будничный режим — это нейтральный жёлтый/светло-сиреневый цвет, напоминающий о цвете неба на закате и в сумерках. Он подчёркивает архитектуру моста, плавно переливаясь и создавая мягкий градиент, - говорится в сообщении.

ФОТО: ИРГСНО

Помимо, праздничного и будничного режимов подсветки, есть еще несколько тематических. Их включают по специальным поводам: на Новый год, День России, День Победы и на день информирования об аутизме.