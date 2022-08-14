21-летний парень выжил, упав с Молитовского моста в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

21-летний житель Нижнего Новгорода выжил, упав с Молитовского моста в Советском районе города сегодня, 14 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, о происшествии стало известно благодаря звонку в дежурную часть "112" от очевидцев сегодня в 06:50. Рыбаки спасли молодого человека, вытащив того из Оки, и передали бригаде скорой помощи. Отмечено, что в этот момент нижегородец 2001 года рождения находился в сознании.

Каких-либо других официальных сведений о случившемся пока нет. "КП – Нижний Новгород" продолжит следить за развитием событий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июне текущего года мужчина совершил суицид на Канавинском мосту. Свидетелями этого происшествия стали многие автомобилисты, проезжавшие по мосту.