Пропавшего в лесу 74-летнего пенсионера нашли в Починковском районе Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские нашли 74-летнего пенсионера, потерявшегося в лесу Нижегородской области вчера, 12 августа. Сегодня мужчину обнаружили в Починковском районе, помощь медиков ему не понадобилась, о чём рассказали в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, пенсионер ушёл в лес за грибами вчера днём, но спустя какое-то время так и не вернулся. Сообщение в полиции о его пропаже поступило от приятеля мужчины – тот сообщил, что его товарищ пропал где-то в лесном массиве деревни Взовка Починковского района, когда они вместе отправились за грибами.

Было установлено, что приятели разошлись в разные стороны, когда оказались в посадке. Затем, спустя оговоренное время, один из мужчин вернулся на место встречи, но его напарника там не было. Самостоятельные поиски пропавшего не дали результата. Тогда мужчина вернулся домой и позвонил в полицию. Поисками заблудившегося занялись правоохранители.

В конечном счёте пропавшего пенсионера нашли вблизи деревни Взовка Починковского района. Он чувствовал себя удовлетворительно, помощь медиков ему не понадобилась. За найденным грибником приехал его товарищ и отвёз домой.