Подросток получила тяжёлые травмы, угодив под колёса авто в Городецком районе 12 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

15-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колёса автомобиля "HYUNDAI SANTA FE" в Городецком районе Нижегородской области вчера, 12 августа. За рулём машины находилась 40-летняя женщина. Девочка получила тяжёлые травмы, о чём сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, подросток перебегала дорогу в неположенном месте, в 70 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода, примерно в 20:00. Это место находится на 22 километре трассы "Городец-Ковернино". Женщина-водитель сбила девочку.

В результате ДТП ребёнок получил тяжкие телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Автомобиль "HYUNDAI SANTA FE" был изъят и помещён на специализированную стоянку.

Отмечено, что теперь женщине-водителю грозит лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

"КП – Нижний Новгород" продолжит следить за развитием событий.

Напомним, стали известны подробности ДТП, случившегося в Дзержинске 10 августа: тогда легковой автомобиль влетел в товарный поезд. Все находящиеся внутри авто были госпитализированы.

Оказалось, что один из пострадавших – годовалый младенец, а водитель легковушки в момент столкновения был пьян.

Также мы рассказывали, что сегодня, 13 августа, в городе Павлово Нижегородской области мотоциклист погиб, врезавшись в дерево.