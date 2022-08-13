500 человек участвовали в забеге по Чкаловской лестнице в честь Дня физкультурника в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

500 человек приняли участие в забеге по Чкаловской лестнице в честь Дня физкультурника, прошедшем сегодня, 13 августа, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

– Очень радостно видеть столько детей, подростков, юношей и девушек! Это говорит о том, что у нас с будущим всё точно в порядке. Спорт дисциплинирует, учит ставить цели и непременно их достигать, и вы с этим, уверен, отлично справляетесь. Желаю удачи и спасибо, что занимаетесь спортом! – обратился к спортсменам мэр Нижнего Новгорода.

Он также добавил, что в общей сложности по случаю праздника у катера "Герой" собрались более тысячи человек.

Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов поздравил их всех с праздником: и профессиональных спортсменов, и просто любителей, и болельщиков.

– Отдельное спасибо ветеранам спорта за ту славную историю, которую вы написали своими победами о горьковском и нижегородском спорте! Не сомневаюсь, что молодое поколение напишет новые страницы, – сказал Александр Кононов.

По его словам, в регионе порядка 14,5 тысячи детей занимаются спортом на постоянной основе.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков, в свою очередь, рассказал, что соревнования по уличной атлетике включили в спортивную программу Дня физкультурника впервые.

– Каждый желающий любого уровня спортивной подготовки сегодня мог испытать себя в армрестлинге, сдаче норм ГТО и воркауте. Участниками стали ребята из спортивных школ, профессиональные спортсмены, любители и просто все, кто сделал спорт неотъемлемой частью своей жизни, катаясь не велосипеде, плавая, играя во дворе в футбол, – подчеркнул Антон Ермаков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что к празднику Дня физкультурника в Нижнем Новгороде разработали целую спортивную программу. Участие было совершенно бесплатным. Единственным условием оставалось – отсутствие медицинских противопоказаний и соблюдение возрастных ограничений для каждого соревнования.

Прежде Юрий Шалабаев уже обращал внимание на тот факт, что интерес нижегородцев к спорту вырос.

– Я вижу, как вдохновляют детей соревнования, в которых участвуют наши земляки. Спрос на спортивную инфраструктуру в городе вырос многократно, – сказал глава города. – У нас большие планы на этот год, и, несмотря на понятные экономические трудности, мы от них не отказываемся.

Мэр напомнил о победах нижегородских спортсменов в соревнованиях разного уровня, включая Олимпиаду в Пекине зимой этого года, где выступили 12 нижегородцев. В частности, Сергей Трофимов завоевал серебряную медаль в составе сборной по конькобежному спорту.