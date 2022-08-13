Мотоциклист погиб, врезавшись в дерево в Павлове 13 августа. Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с деревом в городе Павлово Нижегородской области сегодня, 13 августа. Подробностями трагедии поделились в УГИБДД по региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошёл сегодня возле дома № 21 по улице Коммунистической в Павлове. Погибший находился за рулём мотоцикла MotoLand XR 250 и не справился с управлением, в результате чего наехал на дерево. Водитель погиб на месте.

В УГИБДД по Нижегородской области поделились кадрами с места ДТП. Каких-либо других официальных сведений о случившемся нет.

Редакция "КП – Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и друзьям погибшего.

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Напомним, стали известны подробности ДТП, случившегося в Дзержинске 10 августа: тогда легковой автомобиль влетел в товарный поезд. Все находящиеся внутри авто были госпитализированы.

Оказалось, что один из пострадавших – годовалый младенец, а водитель легковушки в момент столкновения был пьян.