Сквер преобразится

В Арзамасе в самом разгаре работы по благоустройству сквера имени П.И. Пландина. Эта территория реконструируется в рамках регионального проекта «Вам решать» при существенной финансовой поддержке АО «АПЗ».

В 2021 году арзамасцы подали заявки на благоустройство девяти городских территорий. Среди них и сквер имени Павла Ивановича Пландина, который располагается по улице Калинина. По итогам голосования в поддержку проектов инициативного бюджетирования эта городская площадка заняла второе место. Реконструкция сквера началась в середине 2022 года.

Контракт с подрядчиком – нижегородской фирмой «Дормастер» – заключен в начале июля. Первым этапом работ на территории сквера стал демонтаж площадок, дорожек, памятника и спил сухих и ветхих деревьев. Оставшиеся зеленые насаждения заключены в контур – вокруг них уложат брусчатку.

На данный момент в сквере установлен бордюрный камень, завезен и уложен инертный материал, который станет «подушкой» для укладки брусчатки. На территории будет 11 световых опор, они заказаны и в ближайшее время их привезут на объект. Уже есть все технические условия на подключение электричества.

К скверу ведут четыре дорожки, его основная часть представляет собой окружность, после укладки брусчатки здесь разместят лавочки. Одна из площадок подготавливается к установке информационных стендов, которые будут посвящены истории приборостроительного завода и жизни его первого генерального директора.

Сквер имени Павла Ивановича Пландина располагается на улице Калинина

Согласно условиям контракта, на выполнение работ выделено 60 дней. Планируется, что к началу сентября сквер будет доступен для посещения и станет украшением одной из центральных улиц Арзамаса.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина