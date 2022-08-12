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Новости компаний12 августа 2022 9:05

Сквер преобразится

Сквер имени Павла Ивановича Пландина располагается на улице Калинина
Сквер преобразится

Сквер преобразится

В Арзамасе в самом разгаре работы по благоустройству сквера имени П.И. Пландина. Эта территория реконструируется в рамках регионального проекта «Вам решать» при существенной финансовой поддержке АО «АПЗ».

В 2021 году арзамасцы подали заявки на благоустройство девяти городских территорий. Среди них и сквер имени Павла Ивановича Пландина, который располагается по улице Калинина. По итогам голосования в поддержку проектов инициативного бюджетирования эта городская площадка заняла второе место. Реконструкция сквера началась в середине 2022 года.

Контракт с подрядчиком – нижегородской фирмой «Дормастер» – заключен в начале июля. Первым этапом работ на территории сквера стал демонтаж площадок, дорожек, памятника и спил сухих и ветхих деревьев. Оставшиеся зеленые насаждения заключены в контур – вокруг них уложат брусчатку.

На данный момент в сквере установлен бордюрный камень, завезен и уложен инертный материал, который станет «подушкой» для укладки брусчатки. На территории будет 11 световых опор, они заказаны и в ближайшее время их привезут на объект. Уже есть все технические условия на подключение электричества.

К скверу ведут четыре дорожки, его основная часть представляет собой окружность, после укладки брусчатки здесь разместят лавочки. Одна из площадок подготавливается к установке информационных стендов, которые будут посвящены истории приборостроительного завода и жизни его первого генерального директора.

Сквер имени Павла Ивановича Пландина располагается на улице Калинина

Сквер имени Павла Ивановича Пландина располагается на улице Калинина

Согласно условиям контракта, на выполнение работ выделено 60 дней. Планируется, что к началу сентября сквер будет доступен для посещения и станет украшением одной из центральных улиц Арзамаса.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина

БИЗНЕС-ПРЕСС