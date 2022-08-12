Ещё один юбиляр

В музее истории Арзамасского приборостроительного завода хранится символический ключ с церемонии открытия комбината питания, которому, как и предприятию, в этом году исполнилось 65 лет. Экспонат передала в музей почетный ветеран АПЗ Любовь Васляева.

Первая столовая на заводе открылась 1 августа 1957 года. Она располагалась в корпусе №2. Это был большой уютный зал с буфетом, рассчитанный на 120 посадочных мест.

С развитием предприятия и столовых становилось больше. В начале 80-х на территории АПЗ действовали уже 9 столовых и 7 буфетов.

В 1986 году столовые объединили в комбинат питания, который был расположен напротив завода. В нем трудилось свыше 200 человек. На торжественном открытии строители передали символический ключ с дарственной надписью:

«Вручаем ключ вам мы не ради торжества,

А по причине ввода в строй объекта общепита,

Чтоб коллектив ваш помнил и ценил строителей дела.

И душу вкладывал в умение готовить фирменные блюда!

Коллектив строителей».

Работа цеха питания была организована по заводскому графику – в две смены, а для приборостроителей, которые выходили в третью смену, обед разогревали.

В перерыв заводчане приходили сюда по двум подземным переходам, через защитное сооружение.

В здании были диетический зал на 250 посадочных мест и общий на 750 человек. Работали кондитерский, заготовительный цеха, где производились рыбные, овощные и мясные полуфабрикаты.

В 1992 году комбинат питания перевели на территорию АПЗ, где он располагается по сей день.

Все 65 лет работы неизменным остается главное правило – вкусно, сытно, качественно и недорого накормить приборостроителей обедом.

Подготовила Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной