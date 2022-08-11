Pari стал официальным спонсором ХК «Торпедо»

Соглашение со спонсором рассчитано на 3 года. Фото: ХК "Торпедо"

Компания Pari стала официальным спонсором нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Как сообщает пресс-служба клуба, договор со спонсором рассчитан на три года и вступает в силу в сезоне 2022-2023.

Это значит, что лого Pari теперь появится на форме «бело-синих» и на бортах ледовой арены в «Нагорном». Кроме того, сотрудничество подразумевает, что в этот период клуб и компания будут устраивать различные мероприятия и промо-акции для болельщиков. Уже в ближайшем сезоне нижегородских любителей хоккея ожидает много нового и интересного.

А теперь ответим на вопрос, который волнует всех без исключения фанатов нижегородского хоккея — нет, «Торпедо» не изменит свое название, как это произошло ранее с футбольной и баскетбольной командами. В пресс-службе клуба корреспонденту «Комсомолки» четко дали понять, что о таком условии не могло быть и речи, команда продолжит выступать в КХЛ под привычным названием.

Как отметил гендиректор ХК «Торпедо» Александр Харламов, соглашение с Pari очень важно для клуба по ряду причин:

- Во-первых, это привлечение дополнительных средств от частных инвесторов, к чему стремятся все спортивные клубы. Во-вторых, совместно с партнером мы планируем наращивать медийную деятельность, предлагая новые форматы и активности, которые придутся по душе нашим болельщикам, а также помогут привлечь новых! Уверен, данное партнерство принесет его участникам множество спортивных, коммерческих и творческих побед!

В свою очередь, представитель компании-спонсора Руслан Медведь отметил, что у компании большие планы и огромная ответственность перед городом.

- Мы намерены развлекать болельщиков в наступающем сезоне и подарить им незабываемые эмоции и радость единения с городом и любимым клубом- заключил он.

Напомним, перед стартом нового сезона Российской Премьер-лиги ФК «Нижний Новгород» сменил название на ФК «Пари Нижний Новгород» и представил новую форму клуба.

Следом за ним о подписании титульного спонсора заявил баскетбольный клуб, который теперь называется БК «Пари Нижний Новгород».