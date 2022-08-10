Нижний Новгород оказался в пятёрке самых дешёвых городов России по «индексу борща»

Для приготовления всеми известного блюда был выбран классический рецепт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижний Новгород вошел в пятёрку российских городов с самым низким «индексом борща» - здесь стоимость продуктового набора для приготовления этого супа на семью из четырёх человек составляет всего 129,09 рубля. Такие результаты исследования опубликованы на сайте проекта «Индекс борща», информационным партнером которого выступает «Комсомольская правда».

Для приготовления всеми известного блюда был выбран классический рецепт борща, из которого исключили декоративные элементы и приправы, а также говядину заменили на курицу. В результате набор из основных продуктов выглядел так: картофель (350 грамм), капуста (200 грамм), лук и морковь (по 80 грамм), свекла (130 грамм), чеснок (6 грамм), курятина (500 грамм), сметана (100 грамм) и чёрный хлеб (200 грамм).

– Для расчета «индекса борща» брались цены, представленные в магазинах известных супермаркетов экономического класса – Пятерочка, Магнит, Дикси. Замеры цен делаем 1 раз в месяц, в течение первой недели, – рассказали авторы проекта.

К слову, продукты для приготовления популярного блюда выбирали самые дешёвые. Например, овощи покупали немытые и нефасованные, а курятину, сметану и чёрный хлеб брали самые дешёвые из всего наличия.

– Сметана должна быть именно сметаной, не «сметанным продуктом», жирностью не менее 15%, – подчеркнули исследователи.

В августе индекс борща для Нижнего Новгорода составил 129,09 рубля и подешевел по сравнению с июлем, тогда стоимость оценивалась в 135,91 рубля.

Самое дорогое блюдо к обеду обойдется для жителей Анадыря, там за ингредиенты придётся 473,59 рубля. Самый дешёвый набор для борща можно приобрести в Саратове за 123,4 рубля. А вот среднероссийский показатель по России составляет 174,99 рубля.

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