Не мог найти ключи: В Нижнем Новгороде спасли 8-летнего мальчика, выбравшегося на карниз балкона многоэтажки

Дело происходило в Канавинском районе 9 августа. Фото: скрин из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Накануне вечером в Канавинском районе Нижнего Новгорода едва не случилась трагедия. На единый телефон вызова экстренных служб «112» позвонили взволнованные люди и рассказали, что в многоэтажке на улице Карла Маркса прямо на балконном карниз на седьмом этаже стоит маленький ребенок. И хуже всего, что взрослых поблизости нет, а сам мальчик может сорваться вниз с большой высоты в любой момент.

- Сообщение поступило в 17:53 9 августа. На место вызова незамедлительно выехали пожарные 5 пожарно-спасательной части, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пока спасатели спешили на помощь около дома, где на карнизе застрял бедный ребёнок, собрались прохожие и всеми силами уговаривали мальчика держаться и не двигаться. И тот хоть и был напуган, но к советам прислушивался.

Вскоре пожарные прибыли на место ЧП и с помощью коленчатого подъемники поднялись наверх и помогли ребенку забраться обратно в абсолютно пустую квартиру. Как оказалось, родителей мальчика дома не было, им пришлось уехать по неотложным обстоятельствам.

Позже мальчишка признался, что не смог найти дома ключи от квартиры, а на улицу ему хотелось сильнее, чем ожидать приезда мамы с папой, потому он и решил во что бы то не стало выбраться наружу. Ребёнок выбрался через окно на козырёк балкона и планировал добраться до лестничной клетки подъезда.

К счастью, эта история закончилась хорошо, и никто в итоге не пострадал, а к тому моменту, как все благополучно завершилось, приехали и родители мальчика.

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