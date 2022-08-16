Жителей Нижнего Новгорода напугала «бешеная» моторная лодка, которая без водителя кружила по Волге

Пострадавших не оказалось. Фото: скрин из видео. Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Накануне вечером некоторые нижегородцы стали случайными очевидцами незапланированного водного шоу. Правда, никаких бьющих фонтанов, музыки и лазерного сопровождения не наблюдалось, в акватории Волги на Гребном канале вокруг своей оси непрерывно кружило небольшое моторное судно. «Как бы не случилась какая-нибудь беда» подумали люди и стали пристально разглядывать моторку в поисках пострадавших, но вот незадача: лодка была пуста.

Очевидцы, видевшие, что лодка рассекает по воде и выписывает пируэты, пока в ней никого нет, позвонили в спасательную службу. В конце концов, предположение о том, что моторкой управляет призрачный гонщик, это хоть и забавно, но реальность, в которой водителю могло стать плохо или он выпал за борт и утонул, пугала сильнее. Правда, беспокоиться сильно не стоило, так как владелец судна всё это время посматривал за происходящим с берега. Мужчина 48 лет был изрядно пьян.

- Он пояснил, что сначала решил покататься на лодке, но, не справившись с управлением, выпрыгнул за борт и сам благополучно добрался до берега, а лодка осталась без водителя, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Спасать пустую лодку, кружащую по реке, пришлось сотрудникам транспортной полиции, незамедлительно прибывшим на место происходящего. Они дождались пока в моторке закончится бензин, и она остановится, а потом отбуксировали её к берегу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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