Момент аварии с иномаркой, протаранившей машину ГИБДД под Балахной, попал на видео. ФОТО: Нижний № 1

Момент страшной аварии под Балахной, где иномарка протаранила машину ГИБДД, попал на видео. Напомним, серьезная авария произошла днем 7 августа под Балахной – там иномарка на полном ходу протаранила машину ГИБДД. В результате серьезные травмы получили два человека.

- Авария произошла на 332-м километре автодороги Шокша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Там при проезде регулируемого перекрестка водитель БМВ столкнулся со служебным автомобилем ГИБДД.

На кадрах, опубликованных каналом «Нижний № 1» видно, как иномарка на полном ходу при повороте налево влетает в машину ГИБДД. От удара полицейская машина улетает на обочину.

Уже известно, что в результате аварии пострадал инспектор дорожно-патрульной службы и водитель иномарки. С травмами различной степени тяжести оба доставлены в больницу.