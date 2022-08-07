Парад вкуса, кулинарные битвы и рекордный свекольник: Как прошел фестиваль «Да, шеф» в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нынешние выходные стали настоящим праздником для любителей сочных отбивных и дымящихся грилей – и все благодаря гастрономическому фестивалю «Да, шеф», проводившемуся в нижегородском парке «Швейцария». В течение двух дней десятки тысяч нижегородцев сражались в кулинарных битвах, пробовали новые рецепты и даже при готовили рекордный свекольник.

Начался праздник живота с костюмированного парада вкуса, куда нижегородцы пришли в костюмах своих любимых продуктов – от креветки до мороженого, от арбуза до спагетти. Причем к этому подошли с одинаковым энтузиазмом и взрослые, и дети.

- Мы с большим удовольствием и большим сердцем приезжаем всегда в Нижний Новгород, - поделился эмоциями шеф-повар Константин Ивлев. - Нам всё нравится, а особенно люди! Я часто повторяю, что без вас этот праздник был бы невозможен. Вы - наш стимул делать больше и лучше, придумывать новое, удивлять вас.

Среди посетителей фестиваля оказался и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который пришел на праздник вместе со своей семьей. К слову, на фестиваль многие пришли целыми семьями. Оно и понятно, ведь здесь были занятия на любой вкус и возраст. Пока взрослые слушали историю барбекю и учились изготовить гриль в домашних условиях, Константин Ивлев рассказывал школьникам занятные истории из своей практики в ходе встречи с участниками Российского движения школьников. У них, кстати, была подготовлена собственная большая программа. Одной из них стала Школьная кулинарная битва, где повара школьных столовых и сами школьники пробовали приготовить «Завтрак будущего».

Пока дети сражались в своих кулинарных битвах, взрослые могли попытать счастье и сразиться в кулинарной битве с самим Константином Ивлевым.

- Много интересного: и мастер-классы, и развлекательная программа для детей и взрослых. В общем, всех приглашаю, - поделился эмоциями Юрий Шалабаев.

В общей сложности, за вчерашний день на фестивале побывали свыше 30 тысяч человек. И это только за время дневной программы.

Сегодняшний день стал еще более запоминающимся. Его главным событием стало приготовление рекордного свекольника. Его приготовили так много, что удалось установить Рекорд России. Правда, всем желающим его все равно не хватило. Многие так и ушли восвояси, не попробовав уникальный суп. Ну у них будет шанс сделать это в следующем году. Как оказалось, фестиваль «Да, шеф» пройдет в нашем городе и в третий раз.

- В прошлом году мы организовывали фестиваль на Нижне-Волжской набережной и даже не предполагали, насколько он понравится нижегородцам. И вот в этом году, в парке «Швейцария», «Да, шеф!» проходит второй раз, и мы видим, что посетителей ещё больше! Думаю, это яркий намёк, что фестиваль нужно проводить в Нижнем в третий раз, - заявил глава города Юрий Шалабаев.

Известно, что Константин Ивлев уже поддержал это предложение.