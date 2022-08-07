Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Автозаводском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Серьезный пожар вспыхнул утром 7 августа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там загорелся многоэтажный дом на улице Строкина. Пожар произошел в одной из квартир.

- Сообщение о пожаре в квартире на улице Строкина поступило в 11:23 7 августа, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Уже через двадцать минут пожар был полностью потушен. Его площадь составила 15 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина. Сейчас его личность устанавливается.

По данным регионального ГУ МЧС, силами пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы 22 человека, в том числе двое детей. С помощью масок из дома вывели еще троих человек. В настоящее время причина пожара устанавливается.

Напомним, буквально накануне в Автозаводском районе произошел еще один пожар – на улице Смирнова. И там тоже погиб мужчина. 20 человек были эвакуированы силами сотрудников МЧС.