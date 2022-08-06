Мужчина погиб при пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 6 августа. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

33-летний мужчина погиб при пожаре в одной из пятиэтажек Автозаводского района Нижнего Новгорода сегодня, 6 августа. 20 человек были эвакуированы силами сотрудников МЧС. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть "112" в 10:31. Стало известно, что горит жилой многоквартирный дом по адресу: улица Ю. Смирнова, 19. К 11:10 пожар удалось ликвидировать на площади 12 кв.метров.

На месте было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения.

Также отмечено, что пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 20 человек, детей среди которых не было. В тушении пожара участвовали 37 человек личного состава МЧС, задействовав восемь единиц техники.

Причина возгорания ещё не установлена.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Напомним, ранее мы сообщали, что детские игры с огнём закончились серьёзным пожаром в жилом доме в Дзержинске 5 августа. Восемь человек пришлось спасать, ребёнка доставили в больницу с ожогами.

Кроме того, более 400 человек эвакуировали из Маринс парк отеля в Нижнем Новгороде. Причиной стало короткое замыкание.

А также вчера в Нижегородской области вспыхнул пункт приёма вторсырья. Выгорело более 1,2 тысячи кв метров территории.