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Происшествия6 августа 2022 9:05

37-летнего арестанта будут судить за распространение экстремистских листовок в нижегородском СИЗО

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, а в СИЗО попал за сексуальные домогательства
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
37-летнего арестанта будут судить за распространение экстремистских листовок в нижегородском СИЗО

37-летнего арестанта будут судить за распространение экстремистских листовок в нижегородском СИЗО

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

37-летнего мужчину, находящегося в нижегородском СИЗО, будут судить за распространение среди сокамерников листовок, популяризирующих экстремистские идеи. Эти листовки он изготавливал сам. По факту совершённого преступления в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об организации деятельности экстремистской организации и участие в ней. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, арестант в том числе призывал сокамерников к совершению противоправных действий в отношении сотрудников СИЗО. Сам он является участником международного общественного движения, признанного экстремистским, деятельность которого запрещена на территории России с 2002 года. Это доказало следствие.

Отмечено, что мужчина был помещён в СИЗО за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Более того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

Сейчас 37-летнему задержанному грозит наказание от штрафа в размере до 600 тысяч рублей до лишения свободы сроком до шести лет. Он также будет осуждён за преступления, в которых обвиняется теперь.

Расследование уголовного дела будет продолжено.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ