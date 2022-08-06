37-летнего арестанта будут судить за распространение экстремистских листовок в нижегородском СИЗО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

37-летнего мужчину, находящегося в нижегородском СИЗО, будут судить за распространение среди сокамерников листовок, популяризирующих экстремистские идеи. Эти листовки он изготавливал сам. По факту совершённого преступления в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об организации деятельности экстремистской организации и участие в ней. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, арестант в том числе призывал сокамерников к совершению противоправных действий в отношении сотрудников СИЗО. Сам он является участником международного общественного движения, признанного экстремистским, деятельность которого запрещена на территории России с 2002 года. Это доказало следствие.

Отмечено, что мужчина был помещён в СИЗО за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Более того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

Сейчас 37-летнему задержанному грозит наказание от штрафа в размере до 600 тысяч рублей до лишения свободы сроком до шести лет. Он также будет осуждён за преступления, в которых обвиняется теперь.

Расследование уголовного дела будет продолжено.