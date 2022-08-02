Пропавших в Навашине подростков отыскали в Рязани. ФОТО: поисково-спасательная группа "Рысь"

Счастливое завершение громкой истории с пропавшими подростками из города Навашино Нижегородской области – спустя три дня поисков их отыскали в Рязани. Напомним, об исчезновении детей стало известно в минувшие выходные. В городе одновременно пропали двое 16-летних подростков. Они ушли из дома утром 29 июля и после этого исчезли.

- Девочка ушла из дома на улице Калинина в десять утра 29 июля, - сообщили тогда в поисково-спасательной группе «Рысь». – Она была одета в черное худи и темные джинсы клеш. При себе у нее были два рюкзака, ноутбук, паспорт, телефон и вещи.

При схожих обстоятельствах тем же утром пропал еще один подросток – 16-летний парень. Он ушел из дома на полчаса раньше девушки.

- Парень ушел из дома в 9:30 утра 29 июля, - рассказали в поисковой группе. – Он одет в темно-серое худи, широкие штаны в черно-белую клетку. При себе у него был ноутбук, телефон, паспорт и черный рюкзак.

Поиски продолжались несколько дней. Причем не только в Нижегородской области, но и за ее пределами. Все это дало свои результаты.

- Сообщение в полицию об исчезновении детей поступило 30 июля, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в ГУ МВД по Нижегородской области. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий дети были обнаружены в Рязани. На место сразу выехали наши сотрудники. Они доставили подростков домой. Сейчас они уже с родителями. Никто из них не пострадал.

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