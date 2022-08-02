Момент страшной аварии в Нижнем Новгороде, где пьяный угонщик сбил подростка, попал на видео. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Стали известны новые подробности о страшной аварии в Нижнем Новгороде, где пьяный житель Забайкальского края сначала угнал иномарку, а потом сбил на ней 17-летнего подростка. Напомним, о ЧП стало известно сегодня утром. Первым в полицию обратился владелец угнанного автомобиля.

– По словам заявителя, он и его знакомый, с которым они снимали квартиру в доме на улице Островского Сормовского района, взяли по бутылочке спиртного и решили отдохнуть. Заявитель уснул, а утром не обнаружил ключи от автомобиля и само транспортное средство, – поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как оказалось, угонщик сначала врезался в легковушку, а потом вылетел на тротуар, где сбил 17-летнего подростка. Момент этой страшной аварии попал на видео. На кадрах видно, как возле дома проходит совсем юный мальчишка. Как вдруг на тротуар на страшной скорости вылетает автомобиль. От удара подросток отлетел в сторону, а на месте аварии поднялось только облако пыли.

– Пострадавший молодой человек был госпитализирован, – уточнили в полиции. – А виновник аварии задержан. Он признался, что взял чужую машину, чтобы съездить за очередной порцией алкоголя. По всем внешним признакам в момент преступления мужчина был пьян. Позже этот факт подтвердила и медицинская экспертиза.

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