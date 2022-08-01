Две школьницы переломали ноги на аттракционе в нижегородском парке «Лимпопо». Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткая история произошла в нижегородском зоопарке «Лимпопо» - здесь две школьницы получили серьезные травмы ног, катаясь на аттракционе. Сейчас обе девочки доставлены в больницу, а к расследованию ЧП подключились следователи.

- По версии следствия, днем 31 июля в парке отдыха «Лимпопо», на аттракционе «Бумеранг» после завершения сеанса неожиданно заработал механизм вращения, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - В результате две девочки – 11 и 17 лет - получили травмы ног. Обе они доставлены больницу.

В настоящее время следователи уже возбудили уголовное дело по данному факту по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей».

- Сейчас следователи изымают необходимую документацию, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы, - рассказали в Следственном комитете. - Действиям работников, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона, будет дана юридическая оценка.

В связи с этим следователи уже возбудили уголовное дело. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего и прокуратура. Они начали собственную проверку в связи с инцидентом.

- В результате сбоя в механизме карусели у двух подростков произошло защемление конечностей, они получили многочисленные переломы, - рассказали в прокуратуре Нижегородской области. - В рамках проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства происшествия, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании услуг.

Стоит отметить, что как раз вчера зоопарк «Лимпопо» отмечал свой девятнадцатый день рождения. По этому поводу в парке была подготовлена масштабная праздничная программа с конкурсами, призами и выступлениями сказочных героев. Так что в парке в связи с этим собралось особенно много людей, в том числе и маленьких посетителей.