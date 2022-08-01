Две школьницы переломали ноги на аттракционе в нижегородском парке «Лимпопо».
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Жуткая история произошла в нижегородском зоопарке «Лимпопо» - здесь две школьницы получили серьезные травмы ног, катаясь на аттракционе. Сейчас обе девочки доставлены в больницу, а к расследованию ЧП подключились следователи.
- По версии следствия, днем 31 июля в парке отдыха «Лимпопо», на аттракционе «Бумеранг» после завершения сеанса неожиданно заработал механизм вращения, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - В результате две девочки – 11 и 17 лет - получили травмы ног. Обе они доставлены больницу.
В настоящее время следователи уже возбудили уголовное дело по данному факту по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей».
- Сейчас следователи изымают необходимую документацию, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы, - рассказали в Следственном комитете. - Действиям работников, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона, будет дана юридическая оценка.
В связи с этим следователи уже возбудили уголовное дело.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего и прокуратура. Они начали собственную проверку в связи с инцидентом.
- В результате сбоя в механизме карусели у двух подростков произошло защемление конечностей, они получили многочисленные переломы, - рассказали в прокуратуре Нижегородской области. - В рамках проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства происшествия, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании услуг.
Стоит отметить, что как раз вчера зоопарк «Лимпопо» отмечал свой девятнадцатый день рождения. По этому поводу в парке была подготовлена масштабная праздничная программа с конкурсами, призами и выступлениями сказочных героев. Так что в парке в связи с этим собралось особенно много людей, в том числе и маленьких посетителей.