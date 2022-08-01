Неизведанные места нижегородского края: Хохломской Семенов. ФОТО: Александр Воложанин

В Нижегородской области множество старинных усадеб, древних храмов и монастырей. Однако иногда достопримечательностью становится не отдельное произведение архитектуры, а целый город. Примером такого явления стал город Семенов, известный на всю страну как столица хохломской росписи.

История

Впервые Семенов упоминается в русских летописях в 1644 году. Тогда это было небольшое село Семеновское, основную часть населения которого составляли старообрядцы. Очень быстро это село стало центром народных промыслов. Изо всех окрестных деревень сюда свозились ложки, подносы, чашки и другая кухонная утварь. После нанесения росписи все это отправлялось на Нижегородскую ярмарку, где покупатели со всей страны мгновенно расхватывали это. Статус уездного города Семенов приобрел в 1779 году. По распоряжению Екатерины Великой все новые уездные города в России должны были строиться по особому генеральному плану, за основу которого был взят план Парижа. И в Семенове этот план удалось реализовать в полной мере – все улицы здесь перпендикулярные, а на их пересечении образуются площади. Эти требования и сейчас можно проследить в городской застройке.

Новый город очень быстро развивался – в основном, благодаря народным промыслам. Не забывали в Семенове и свои старообрядческие корни. К началу XX века этот город стал единственным местом в стране, где можно было купить кожаные лестовки-четки для старообрядцев.

После революции интерес к художественным промыслам в Семенове приобрел промышленные масштабы. В 1925 году здесь сначала появилась артель хохломской росписи, затем в 1960 году она была преобразована в фабрику. Изделия с этого предприятия продавались не только по всему СССР, но и за рубежом. А символом Семенова стала знаменитая матрешка с желто-красным фоном и ярким букетом в руках.

Легенды

- Семенов и сейчас называют старообрядческой столицей России. Именно здесь когда-то появились первые скиты, отсюда отправляются к затонувшему граду Китежу на Светлояре.

- По легенде старообрядцем был и основатель села – Семен-ложкарь. Вместе с женой и дочерью он перебрался сюда из Новгорода. И уже здесь занялся производством ложек – сначала своей семье, потом всем окрестным соседям, а затем – и всей армии царя Ивана Грозного.

Что посмотреть?

- Чтобы познакомится со старинным городом достаточно для начала просто прогуляться по его улочкам. Тут можно увидеть и тот самый генеральный план Екатерины Великой, уподобившей Семенов Парижу, и полюбоваться хохломскими мотивами в украшении улиц. Благо здесь они на каждом шагу: городские остановки, скамейки, фонари, маршрутки – все с хохломскими элементами. Даже знак «Семенов» на въезде в город тоже хохломской.

- Еще одной важной достопримечательностью Семенова является музейно-туристический комплекс «Золотая хохлома». Здесь можно увидеть как старинные образцы росписи, так и современные экспонаты. Жемчужиной этой коллекции является «царская комната», поражающая своим великолепием.

- Однако главным музеем Семенова остается историко-художественный музей. Основанный в 1934 году он располагается в историческом особняке купца Шарыгина. Здесь можно услышать об истории города, его культуре и знаменитых уроженцах.

Как добраться?

Добраться в Семенов можно на машине, на электричке и ли на автобусе. Все эти виды транспорта ходят в Семенов из Нижнего Новгорода каждый день. Расстояние составляет около 70 километров.