«Пятёрочка» и СИБУР благоустроят кстовский парк с помощью переработанных пластиковых пакетов

В магазинах сети проводится сбор пластиковых пакетов, которые будут переработаны и станут сырьём для создания новых элементов благоустройства городского парка. Партнёром проекта также выступает Администрация Кстовского муниципального района.

До конца августа любой желающий может сдать ненужные пластиковые пакеты на переработку. Для этого в 22 магазинах «Пятёрочка» в городе установлены специальные контейнеры. В переработку принимают большинство видов полиэтиленовых пакетов, в том числе – тонкие фасовочные пакеты, пакеты-майки, а также парниковую, стрейтч и воздушно-пузырьковую плёнку. Весь собранный таким образом пластик будет передан компании «ГИП-РЕФОРМА», которая с его помощью изготовит более сорока элементов благоустройства для парка «Октябрь» – скамейки, урны и уличную сцену. Оснащение парка планируется завершить осенью.

Кроме того, трёх наиболее активных участников акции в Кстово организаторы наградят сертификатами на покупки в «Пятёрочке» на сумму 3000 рублей и подарками от СИБУРа. Чтобы принять участие в розыгрыше призов необходимо сдать пакет в один из специальных контейнеров, сделать фотографию и выложить ее в социальную сеть Вконтакте с хештегом #2жизньпакета_кстово.

Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

«Этим проектом мы хотим показать, что обычный пластиковый пакет, которым мы зачастую пользуемся всего один раз, может получить вторую жизнь и превратиться во что-то полезное, а не просто отправиться на свалку. Переработка пластика и создание из него объектов инфраструктуры парка — прекрасный пример ответственного отношения к экологии и осознанного потребления. Каждый шаг в этом направлении важен, и я уверен, что наша инициатива с простой и понятной механикой получит отклик у жителей города».

Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию, СИБУР:

«Этот подарок к 65-летию города объединяет заботу об экологии через вовлечение пластика в повторное производство и развитие комфортной городской среды в регионах присутствия СИБУРа – два важных направления проектов, которые мы стремимся поддерживать в рамках нашей Стратегии в области устойчивого развития. Из переработанного пластика получается современный, пригодный к долгосрочному использованию, износоустойчивый материал для объектов благоустройства парка, которые могут послужить нескольким поколениям жителей Кстово. Приглашаем горожан присоединиться к этой инициативе и посетить точки сбора вторсырья».

Адреса магазинов, участвующих в акции:

1. г.Кстово, Зеленая ул., 24

2. г.Кстово, Полевая ул, 3

3. г.Кстово, 2-й мкр, 2 п.1

4. г.Кстово, Победы пр-кт, 13 пом.II

5. г.Кстово, 40 лет Октября ул, 13 пом.1

6. г.Кстово, 2-ой мкр, 13А

7. г.Кстово, 3-й мкр, 1

8. г.Кстово, Капитана Рачкова пр-кт, 18

9. г.Кстово, Победы пр-кт, 5

10. г.Кстово, Шестой микрорайон, 37А П1

11. г.Кстово, 40 лет Октября ул., 16

12. г.Кстово, Свободы ул, 9

13. г.Кстово, Магистральная ул., 55 П.1

14. г.Кстово, Нефтепереработчиков ул., 11

15. г.Кстово, Чванова ул., 12

16. г.Кстово, Жуковского ул, 4

17. г.Кстово, Сутырина 5В

18. г.Кстово, Зеленая 10а

19. г.Кстово, Островского ул, 1

20. г.Кстово, Капитана Рачкова пр-кт, 13

21. г.Кстово, 2-й мкр, 25

22. г.Кстово, Зеленая ул, 1 п.5,п.6