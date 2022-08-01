Программа гастрофестиваля «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде 6-7 августа 2022 года: расписание, площадки, гости

Гастрофестиваль "Да, шеф!" пройдет в Нижнем Новгороде 6-7 августа. Фото: https://da.chef.ru/

Гастрономический фестиваль «Да, Шеф!» (6+) с участием известного шеф-повара и ресторатора Константина Ивлева пройдет в Нижнем Новгороде в выходные. Нижегородцев ожидают зрелищные баттлы профессиональных поваров, вкусные мастер-классы, самый большой в России свекольник, костюмированный парад, выступление звезд отечественной эстрады и даже встреча с Дедом Морозом! Публикуем полную программу фестиваля «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде 6-7 августа 2022 года.

6 августа

11:00, парк «Швейцария» — торжественное открытие фестиваля, костюмированный парад вкуса.

12:00, главная сцена в парке — старт кулинарного шоу. Зрители увидят кулинарный баттл 16 участников, среди которых будут и любители, и профессиональные повара. Каждый участник за установленное время должен приготовить фирменное блюдо из определенных продуктов, список которых до начала состязаний будет держаться в строжайшем секрете. Победит тот, у кого блюдо окажется самым вкусным и приготовленным точно по рецепту.

С 12:00 и в течение дня на площадке «Удачный пикник» - dj-сеты, мастер-классы для детей.

С 14:00, площадка «Дым с огнем» - пит-мастер Роман Гуров проведет мастер-классы о том, как смастерить гриль для дома и как приготовить «грязные» мясные стейки.

15:00, стенд METRO – кулинарный мастер-класс от Константина Ивлева.

17:30, стенд METRO – мастер-класс по коктейлям.

18:00, главная сцена — победителя кулинарной битвы ожидает суперфинал с Константином Ивлевым. Лучший в этой дуэли получит звание «Супер кулинар Поволжья» и наградной половник из серебра с позолотой.

18:00, площадка «Удачный пикник» - начало работы летнего кинотеатра.

19:00, главная сцена - старт музыкальной программы, выступление Мити Фомина, лидера группы HiFi.

7 августа

12:00, главная сцена — участники установят рекорд страны по приготовлению самого большого свекольника. Рекорд будет занесен в Книгу рекордов России.

С 12:00, стенд METRO – мастер-классы по фаст-фуду с раздачей блюд

14:00, выездная резиденция Деда Мороза — встреча с главным новогодним волшебником, проведение Всероссийского конкурса на лучшее блюдо для новогоднего стола.

15:00, главная сцена — повара школьных столовых примут участие в «Школьной кулинарной битве» и приготовят «Завтрак будущего» из секретных ингредиентов.

Площадка РДШ 6-7 августа

С 10:00 - роспись пряников, гигантская овощная дженга, настольные игры, фотобудка с мгновенной печатью фото, аквагрим, армрестлинг, «Стенка на стенку», хоккей на траве, городки, перетягивание каната и многое другое.

10:00 - викторина

11:30 - мастер-класс по карвингу

Также оба дня на этой площадке будут проходить мастер-классы от шеф повара Владимира Пензурова, детские бармен-шоу и многое другое.

Вход на фестиваль свободный!