Удушающая жара накроет Нижний Новгород 1-5 августа

Температура воздуха составит до +28 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Удушающая жара придет в наш город на этой неделе. Воздух прогреется только до +28 градусов, но вкупе с растущей влажностью и тихим едва ощутимым ветром создастся эффект бани или парника, когда вроде бы солнце не так уж припекает, но воздух ощущается тяжелым. В первые дни недели также прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения, а в середине недели — возмущения геомагнитного поля. Рассказываем, какая погода ожидается в Нижнем Новгороде с 1 по 5 августа.

По информации сервиса Яндекс.Погода, в первый день августа ожидается облачная с ппрояснениями погода. Температура воздуха в светлое время суток составит до +24 градусов. Ночью небе прояснится, столбик термометра покажет +14...+16 градусов. Ветер преимущественно северный до 1,7 метров в секунду.

Во вторник, 2 августа, утром малооблачно +16...+23, днем облачно с прояснениями и до +25 градусов. Во второй половине дня малооблачно, температура воздуха вечером до +24, ночью +15...+17. Ветер восточный до 1,8 метров в секунду.

3 июля весь день облачно с прояснениями. Температура воздуха утром составит от +17 до +25 градусов, днем стабильно +26, примерно так же и вечером. Ночь тоже будет теплее, чем днем ранее, ожидается от +18 до +20 градусов. Ветер в течение дня поменяет направление с восточного на северо-восточный, его скорость не превысит 1,5 метров в секунду.

Облачная с прояснениями погода сохранится и в четверг. В утренние часы температура воздуха составит от +19 до +23 градусов, днем воздух прогреется до +27, вечером чуть прохладнее — от +20 до +26. Ночью прогнозируется ясная погода, температура воздуха составит +17...+19 градусов. Ожидается восточный ветер, его скорость составит от 0,9 до 1,3 метров в секунду.

В пятницу утром и днем ясно. Температура воздуха уже в утренние часы составит до +24 градусов, днем до +28. Вечером +21...+26 и облачно с прояснениями. Ночью малооблачно, температура воздуха составит +18...+19 градусов. Ветер восточный до 1,8 метров в секунду.

Осадков на этой неделе не ожидается, однако влажность ближе к выходным начнет расти. В светлое время суток она будет составлять от 41 до 66%, а по ночам до 87%. Атмосферное давление на уровне 751-753 мм ртутного столба, показатель солнечной активности будет высоким в понедельник и вторник, а в среду ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Отметим, что 28-градусная жара, скорее всего, сохранится и в выходные, а осадки в соответствии с усредненными данными за 10 лет могут прийти в наш регион лишь во второй декаде месяца.