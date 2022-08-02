Нижегородец расстрелял двоих братьев из-за таинственной женщины

Обвиняемый заключен под стражу. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Эта ужасающая история произошла в Нижнем Новгороде больше трёх лет назад – практически на окраине города мужчина расстрелял двоих братьев из-за таинственной женщины. Только чудом пострадавшим удалось выжить, а нападавший был задержан полицейскими и заключён под стражу.

Вот как обстояли дела: вечером 8 января 2019 года обвиняемый заметил в одном из припаркованных автомобилей на улице Сутырина в Сормовском районе знакомое лицо. Как оказалось, это был 36-летний мужчина, с которым у него ранее был конфликт из-за женщины. Недолго думая и движимый своими эмоциями, нижегородец направился прямиком к мужчине.

– Он произвел в него из травматического пистолета не менее трёх прицельных выстрелов в голову, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Затем, несколькими минутами позже, на месте происшествия затормозил другой автомобиль – это приехал 44-летний брат потерпевшего, с которым тот договорился о встрече. Увидев творящийся беспредел и желая помочь своему родственнику, мужчина попытался помешать нападавшему. В следующее мгновение выстрел прилетел уже в него.

– Вину по предъявленному обвинению обвиняемый не признал, – уточнили следователи.

В настоящее время уголовное дело по статье: «Покушение на убийство двух лиц» завершено. Также было утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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