Легковушка сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Выксе

ДТП произошло 1 августа. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Страшная авария произошла в Выксе вечером 1 августа: там легковушка сбила 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы и на скорой помощи была госпитализирована в детскую областную больницу.

Инцидент случился у дома №22 на улице Красные Зори примерно в 21:25. Девочка-подросток переходила дорогу, как положено, но тут откуда ни возьмись прямо на неё вылетела «Лада Ларгус». За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина, который почему-то проигнорировав знаки, не затормозил перед пешеходным переходом, а школьница даже не успела отскочить.

- Водительский стаж виновника ДТП составляет 14 лет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате наезда девочка оказалась в больничной палате. Её нынешнее состояние оценивается как тяжёлое. Такими данными поделились в министерстве здравоохранения региона.

Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и закрытый перелом левой плечевой кости, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В текущий момент полицейскими выясняются все обстоятельства происшествия.

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