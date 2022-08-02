Поехал за новой порцией горячительного: Пьяный житель Забайкалья угнал иномарку, протаранил легковушку и сбил 17-летнего подростка в Нижнем Новгороде

Пострадавший молодой человек был госпитализирован. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде мужчина угнал у своего знакомого автомобиль, чтобы съездить за спиртным. 26-летний владелец иномарки сообщил об угоне полицейским, которые в короткий срок нашли подозреваемого. Как оказалось, на пути к магазину горе-угонщик попал в аварию и сбил несовершеннолетнего.

– По словам заявителя, он и его знакомый, с которым они снимали квартиру в доме на улице Островского Сормовского района, взяли по бутылочке спиртного и решили отдохнуть. Заявитель уснул, а утром не обнаружил ключи от автомобиля и само транспортное средство, – поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Злоумышленник стал участником ДТП. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Позже угнанный автомобиль был найден на улице Чаадаева, правда, уже не в лучшем состоянии. Злоумышленник стал участником ДТП. Водитель двигался на большой скорости и, не убедившись в безопасности маневра, при повороте налево шваркнул отечественную легковушку, а потом вылетел на тротуар, где сбил 17-летнего подростка.

– Пострадавший молодой человек был госпитализирован, – уточнили в полиции.

Тем временем, сотрудники ДПС задержали автоугонщика – 25-летнего жителя Забайкалья, который признался, что взял чужую машину, чтобы съездить за очередной порцией алкоголя. По всем внешним признакам в момент преступления мужчина был пьян. Позже этот факт подтвердила и медицинская экспертиза.

Также в ходе проверки выяснилось, что злоумышленник даже не мог садиться за руль, так как у него нет водительских прав. На мужчину были заведены уголовные дела по статьям: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Помимо этого был составлен административный протокол за езду в пьяном виде.

Теперь автоугонщик находится под подпиской о невыезде. Проводятся дальнейшие следственные действия.

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