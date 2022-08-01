Трое детей и их мать едва не погибли при столкновении иномарок под Нижним Новгородом

ДТП произошло в 7:36. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Страшная авария с участием несовершеннолетних пассажиров произошла в Городецком районе Нижегородской области утром 1 августа. Все случилось на 27 километре трассы Городец-Зиняки-Кантаурово в 7:36. Предварительно известно, что водитель «Рено Логан» протаранил проезжавшую иномарку, есть пострадавшие.

- Водитель «Рено Логан» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Мицубиси Лансер», который двигался по главной дороге, имея преимущественное право проезда перекрестка, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сам 62-летний водитель не пострадал, а вот трое детей и их мать, находившиеся в его автомобиле, получили тяжелые травмы и в экстренном порядке были доставлены в больницу. За жизнь одного из детей сейчас борются врачи. О состоянии пострадавших подробно рассказал замгубернатора, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов.

- Девочка 12 лет - тяжёлая сочетанная травма, субдуральная гематома, тупая травма живота. Только что закончилась операция. Ребёнок находится в коме. Состояние крайне тяжелое, - написал министр в своем Telegram.

Еще одна несовершеннолетняя пассажирка — девочка 9-ти лет находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. У нее диагностированы сотрясение мозга и тупая травма живота.

Их 11-летний брат и 38-летняя мама получили ушибы. Состояние обоих пока нельзя назвать удовлетворительным, требуется лечение.

- Все пострадавшие находятся в Балахнинской ЦРБ - в межрайонном травма центре.

Лечение пострадавших осуществляется силами опытных травматологов и хирургов Балахниской ЦРБ и Детской областной клинической больницы, - добавил Мелик-Гусейнов.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства этой аварии.