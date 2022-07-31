«Пари-НН» сыграл вничью с московским ЦСКА. ФОТО: Пари-НН

Сегодня на стадионе «Нижний Новгород» состоялся первый домашний матч между нижегородским «Пари-НН» и московским ЦСКА. Несмотря на все трудности и звездный для «армейцев» первый тайм, нижегородцы все же вырвали ничью.

Первый тайм закончился со счетом 0:2 в пользу москвичей, однако уже после перерыва нижегородцам удалось изменить картину игры. Главным героем прошедшего матча стал Тимур Сулейманов, пробив головой впечатляющий дубль. В результате, по итогам игры он признан лучшим игроком матча.

- Первый тайм складывался для нашей команды неудачно с точки зрения результата, но по содержанию игры она не уступала сопернику, - Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов. - Во втором тайме ребята поверили в себя, в наши требования. Парни – большие молодцы.

В итоге матч закончился со счетом 2:2. Однако нижегородские футболисты довольны такой ничьей.

- Парни проявили сумасшедшую самоотдачу, сумасшедшее рвение и, безусловно, заслужили эту ничью. По эмоциональной составляющей она сродни победе, - считает Михаил Галактионов. - Но самая главная наша победа – это то, что болельщики, которые сегодня были на стадионе, аплодировали команде за ее игру, за ее отдачу, и этот пазл для нас сейчас очень важен.