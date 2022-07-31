Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2022 7:55

Фестиваль «Великая Русь» открылся в Нижнем Новгороде

Показываем лучшие фото с фестиваля
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Фестиваль «Великая Русь» открылся в Нижнем Новгороде.

Фестиваль «Великая Русь» открылся в Нижнем Новгороде.

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде 31 июля открылся музыкальный фестиваль «Великая Русь», посвященный самым важным историческим событиям и героям российской истории.

- Сегодняшний концерт объединил разные виды искусства, разных людей, сюжеты разных эпох, - отметил выступавший на открытии фестиваля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Всё это позволило получить полный эффект погружения в мир искусства. Но главное - такие мероприятия помогают сохранению и возрождению нашей исторической памяти.

Участниками фестиваля стали оркестр и солисты Нижегородского театра оперы и балета, Большой Архиерейский хор нижегородской епархии, дирижер Большого театра Алексей Богорад и муниципальный камерный хор «Нижний Новгород».

В концерте прозвучали произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Бородина и Свиридова. Звучали здесь и народные песни.

При этом каждый номер сопровождался визуальным шоу из произведений русской живописи, изображения архитектурных объектов и уникальная дореволюционная кинохроника.

КАРТИНА ДНЯ