Кстовскую районную больницу затопило во время ливня. ФОТО: телеграм-канал Мелик-Гусейнова

Очередной ливень, обрушившийся на Нижегородскую область накануне, сильнее всего прошелся по Кстову – здесь от ветра и потоков дождя пострадала районная больница. В одном из корпусов даже повредило крышу.

- Вчерашний вечер снова выдался непростым. Аномально сильный ливень с порывами ветра обрушился на Кстово, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – В результате, в детской поликлинике с потоками дождя не справился ливневый водоотвод, а в стационаре ветром повредило крышу.

В детском отделении не справился ливневый водоотвод. ФОТО: телеграм-канал Мелик-Гусейнова.

Справляться с непогодой пришлось старыми дедовскими методами – ведрами и тряпками. На время устранения повреждений всех пациентов перевели в другие помещения. На место ЧП сразу же выехали специалисты, которым предстояло оценить степень повреждений и принять решение о восстановлении. В результате, было решено ускорить запланированный на следующий год ремонт.

- Уходить в зиму с такими повреждениями не будем, - заверил Давид Мелик-Гусейнов. - Поручил коллегам передвинуть ремонтные работы на этот год. Необходимые финансовые средства будем искать от сэкономленных денег на аукционах по другим объектам модернизации на текущий год. Общими усилиями, я уверен, справимся.