При себе ноутбуки и документы: 16-летние подростки ушли из дома и пропали в Навашине

Утро 30 июля началось в Навашине Нижегородской области с масштабных поисков – здесь одновременно пропали двое 16-летних подростков. Они ушли из дома утром 29 июля и до сих пор не вернулись.

- Девушка ушла из дома на улице Калинина в десять утра 29 июля, - сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь». – Она была одета в черное худи и темные джинсы клеш. При себе у нее были два рюкзака, ноутбук, паспорт, телефон и вещи. Особые приметы: два шрама на правой руке – в районе кисти и локтя.

При схожих обстоятельствах тем же утром пропал еще один подросток – 16-летний молодой человек. Он ушел из дома на полчаса раньше девушки.

- Он ушел из дома в 9:30 утра 29 июля, - рассказали в поисковой группе. – Он одет в темно-серое худи, широкие штаны в черно-белую клетку. При себе у него был ноутбук, телефон, паспорт и черный рюкзак.

Всех, кто видел подростков или обладает хоть какой-то информацией об их местонахождении, просят обратиться в полицию. Позвонить можно по телефону 8 (831) 28 38 200.