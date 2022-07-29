На добрую память

Вот такие настольные медали делали на Арзамасском приборостроительном заводе в годы шефства над легендарным крейсером «Слава».

С инициативой придумать какую-нибудь сувенирную продукцию, которую бы дарили на память о посещении крейсера, командир корабля Виктор Крикунов обратился к председателю шефского совета на АПЗ Вячеславу Пучкову. Это было в 1986 году.

– Мы вместе с секретарем заводского комитета комсомола Николаем Андреевичем Живовым и зампредседателя профкома Николаем Михайловичем Акутиным разработали эскиз медали. Штампы сделали в цехе №65, а сами медали отливали из алюминия в цехе №68, – рассказывает Вячеслав Павлович. – Большую помощь оказывали начальники цехов – Павел Михайлович Дубков, Николай Михайлович Молчков и Евгений Ильич Жиров. К медали прилагались памятные грамоты о посещении крейсера или памятный адрес – для почетных гостей крейсера. Тогда эти сувениры пользовались огромным спросом среди моряков.

Также был разработан памятный значок. Его сделали по образцу нагрудного знака в ВМФ «За дальний поход», а изготавливали по заказу завода в Павлове.

– И все-таки главным подарком, особенно иностранным делегациям, была хохлома, – говорит Вячеслав Пучков. – Даже маленькая ложка с хохломской росписью вызывала восторг. В числе тех, кто получил «русские» подарки, были руководитель Кубы Фидель Кастро и министр обороны США Фрэнк Карлуччи.

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной