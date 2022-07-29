С колёс

Новая продукция АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» – электрокотлы «РЭКО» – успешно реализуется через дилерскую сеть по России и странам ближнего зарубежья.

Отработка техпроцессов сборки электрокотлов началась в конце прошлого года.

В мае, ко дню рождения АПЗ, была выпущена и готова к отгрузке первая партия. Уже реализовано несколько сотен приборов.

– Благодаря оперативности и слаженности служб предприятия, освоение «РЭКО» и постановка на производство прошли успешно, – говорит начальник отдела гражданской продукции Светлана Кремнёва. – Отгрузка и реализация электрокотлов через нашего генерального дилера ООО «Партнер» показала, что прибор имеет большой экспортный потенциал. В связи с этим мы скорректировали наши планы в сторону увеличения. Уверена, эта товарная группа займет значительную долю в объеме выпуска гражданской продукции АПЗ. Далее мы планируем увеличивать объемы реализации «РЭКО» и расширять географию поставок.

Отработка техпроцессов сборки электрокотлов началась в конце прошлого года

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина

На первом снимке: экспедитор отдела сбыта Сергей Сычёв, охранник ЧОП «Социум – Крепость Поволжье» Валентина Жидкова контролируют погрузку электрокотлов «РЭКО». Водитель погрузчика – Николай Охлопков.