За здоровьем – по путёвке

С 2019 года в АО «АПЗ» действует программа бесплатного санаторно-курортного лечения заводчан в соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. За это время в санаториях бесплатно отдохнули и поправили свое здоровье 289 приборостроителей.

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют занятые на работах с вредными или опасными производственными факторами в соответствии с медицинскими рекомендациями, и работники не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.

На 2022 год запланирован отдых 78 человек, из них 48 – из категории занятых на работах во вредных условиях труда, 30 – пенсионного и предпенсионного возраста.

Отзывы

Василий Белов, шлифовщик цеха №65:

– В санатории «Чувашия» я был в марте. Там замечательная природа, хорошее питание, разнообразное лечение, бассейн можно посещать каждый день. Есть спортзал, теннисный стол, шахматы, а вечером устраивали дискотеки и пели караоке. Из процедур принимал сероводородные ванны, разного вида массаж и другие физиопроцедуры, также пили воду из лечебного источника и фиточаи. Познакомился с ребятами из Казани, с которыми играли вместе в теннис, ходили в бассейн.

Все, кто был в «Чувашии», отзываются о санатории очень хорошо и хотят поехать туда вновь. Я тоже такого мнения. Спасибо руководству завода за предоставленную путевку.

Андрей Наумов, наладчик технологического оборудования цеха №42:

– В июне был в «Мотыльке». Все было очень хорошо. Санаторий расположен близко к морю, отзывчивый персонал, прекрасное питание, хороший бассейн. Очень понравились процедуры: веерный душ, инфитотерапия, массаж, циркуляционный душ.

За время отдыха смог даже прыгнуть с парашютом. Много гулял по набережным города, видел разные концерты с приезжими музыкантами, плавал в море, ходил на дискотеки, познакомился с ребятами из Башкирии, с которыми провел немало времени. Ездил на экскурсию на Кипарисовое озеро, где прямо из воды растут деревья.

Большое спасибо руководству завода за наличие таких программ для сотрудников. Надеюсь, удастся съездить туда еще раз и испытать все эти эмоции.

Подготовили Ирина Балагурова, Владимир Мусаров

Фото предоставлено Андреем Наумовым